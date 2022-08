OMS emite aviso de varíola aos donos de animais de estimação – CMIO

Pessoas infectadas com o vírus devem ficar longe de animais, disse a agência de saúde da ONU

A Organização Mundial da Saúde emitiu um aviso para que as pessoas infectadas com varíola dos macacos se isolem de animais depois que o primeiro caso conhecido de transmissão de humano para cão foi documentado na revista médica Lancet.

“Este é o primeiro caso relatado de transmissão de humano para animal… e acreditamos que é o primeiro caso de um canino infectado”, disse. A líder técnica da OMS para a varíola dos macacos, Rosamund Lewis, disse a repórteres na quarta-feira. Os epidemiologistas sabiam que essa transmissão era possível, com algumas agências de saúde pública já aconselhando os infectados a “isolar-se de seus animais de estimação”, mas nenhum exemplo específico havia sido documentado até a semana passada.

A reportagem do Lancet descreve dois gays vivendo juntos em um apartamento em Paris com seu cão galgo italiano. Eles notaram lesões no cão 12 dias depois que seus próprios sintomas começaram a aparecer e revelaram que haviam sido “co-dormir” com seu cachorro. A análise genética confirmou que o vírus que infectava o cão era a mesma cepa infectando seus donos.

Enquanto o diretor de emergência da OMS, Mike Ryan, reconheceu que o cão infectado foi “não inesperado”, ele advertiu que “o que não queremos ver acontecer é a doença passar de uma espécie para outra e depois permanecer nessa espécie [and] movendo-se dentro de uma nova espécie porque é quando o vírus pode se adaptar e depois se adaptar a essa nova espécie [the virus] é incentivado a evoluir como tal.”













No entanto, a diretora de preparação global para riscos infecciosos da OMS, Sylvie Briand, argumentou que ainda não havia motivo para alarme. “É a primeira vez, então significa que os cães podem ser infectados, mas não significa que o cão pode transmitir a doença e infectar outros cães, nem significa que o cão pode reinfectar um humano se estiver infectado. .”

O diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, declarou a varíola dos macacos uma Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional no mês passado, substituindo o Comitê de Emergência do grupo pela primeira vez desde que o sistema foi criado em 2005. Foi a segunda vez que o grupo optou por não elevar a epidemia ao mais alto nível de emergência, com objeções incluindo a falta de fatalidade do vírus e o fato de que ele estava se espalhando quase exclusivamente – 98%, segundo Lewis – entre homens que fazem sexo com homens.













Cerca de 35.000 pessoas em todo o mundo foram infectadas com varicela, um vírus semelhante à varicela normalmente endêmico na África, desde que a epidemia começou em maio, informou a OMS na quarta-feira. Na semana passada, foram registrados 7.500 novos casos, um aumento de 20% em relação à semana anterior.

O vírus foi encontrado em 92 países, embora a maioria dos casos tenha se concentrado na Europa e nas Américas. Embora a varíola não seja uma doença sexualmente transmissível, ela é transmitida por contato próximo, especialmente contato pele a pele, e contato com fluidos corporais, bem como tocar objetos e superfícies usados ​​por uma pessoa infectada.