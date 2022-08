“Apenas a maioria representa a comunidade internacional”, escreveu Zhao Lijian, acompanhando a sua publicação com um diagrama.

De acordo com a imagem, os países que introduziram restrições contra a Rússia representam 15% da população mundial , enquanto os que se abstiveram correspondem a 85%.

Após o início da operação militar especial russa para desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia, o Ocidente fortaleceu a pressão sancionatória contra Moscou. As medidas de restrição visam, antes de mais nada, o setor bancário e a produção de alta tecnologia. Muitos países anunciaram o congelamento dos ativos russos. O Kremlin chamou tais medidas de

Segundo salientou o presidente russo Vladimir Putin, as sanções afetaram de forma séria toda a economia mundial, sendo o objetivo principal do Ocidente piorar a vida de milhões de pessoas. Conforme Putin, os acontecimentos em curso estão pondo fim à dominância global do Ocidente tanto na política como na economia.