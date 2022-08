Otan lamenta ‘tragédia’ no Afeganistão — CMIO

A situação em Cabul é um “grande revés”, disse o secretário-geral do bloco militar

O aniversário desta semana da retirada caótica dos EUA do Afeganistão é um “amargo” pílula para engolir para o secretário-geral da OTAN Jens Stoltenberg, que vê as condições atuais no país devastado pela guerra como um “tragédia” para o bloco militar ocidental.

“O que vimos no ano passado é, na verdade, um grande revés e uma tragédia para o Afeganistão, mas também para todos os aliados e parceiros que trabalharam tanto para criar um Afeganistão mais pacífico e democrático”. Stoltenberg disse a repórteres na quarta-feira em Bruxelas.

Os EUA e seus parceiros da OTAN se afastaram de sua guerra de duas décadas no Afeganistão em agosto de 2021, com o Talibã já de volta ao controle do país e milhares de cidadãos ocidentais e aliados afegãos deixados para trás.

Stoltenberg afirmou que a OTAN “conquistei muito” no combate ao terrorismo, a missão original no Afeganistão, mas o objetivo secundário de transformar o país em uma democracia pacífica e estável “provou ser extremamente muito mais difícil.”













“O que vemos agora no Afeganistão é uma tragédia para o povo afegão, em particular para as mulheres afegãs”. disse Stoltenberg. “O primeiro aniversário da tomada do Talibã em Cabul é uma ocasião amarga em que demonstramos a brutalidade do governo Talibã. E também é, claro, amargo para todos aqueles que trabalharam por tantos anos por um Afeganistão democrático e livre, respeitando os direitos humanos, incluindo os direitos das mulheres.”

Questionado sobre o que a Otan está fazendo para pressionar o Talibã a romper supostas relações com a Al Qaeda e melhorar os direitos das mulheres no país, Stoltenberg disse que membros do bloco estão intensificando a ajuda humanitária para grupos de direitos humanos e impondo sanções severas contra o Talibã. Nesta semana, o Wall Street Journal informou que o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, descartou a liberação de US$ 7 bilhões em ativos do Banco Central Afegão que foram congelados após a tomada do Taleban no ano passado.













Com o Afeganistão sofrendo escassez generalizada de alimentos e crise econômica, 70 economistas e acadêmicos publicaram uma carta aberta no início deste mês pedindo a Biden que descongelasse os fundos de Cabul.

“Como economistas e outros especialistas acadêmicos, estamos profundamente preocupados com as catástrofes econômicas e humanitárias que se desenrolam no Afeganistão e, em particular, com o papel da política dos EUA em conduzi-las”. eles escreveram.