Mídia ocidental explica quando Ocidente deixará de apoiar Ucrânia

“Putin pensa que o apoio ocidental à Ucrânia enfraquecerá à medida que o ‘resultado’ econômico [para os EUA e a UE] seja mais forte – e nisso ele poderá ter razão”, sublinham os autores do Politico. “A combinação do tempo frio, do aumento súbito da demanda de energia e do brusco aumento dos preços no fim do ano é capaz de minar o apoio à Ucrânia por parte do Ocidente”, avisa a Bloomberg.