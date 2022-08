Segundo Habeck, o país euroasiático interrompeu “arbitrariamente” o fornecimento de gás à União Europeia, pelo que o governo alemão optou pelo “remédio amargo” do imposto para “resgatar” as empresas em dificuldades .

‘Todas as medidas têm consequências’

“Esta tarifa é a forma mais justa possível de distribuir entre a população os custos adicionais que se acumularam. A alternativa não é nenhum imposto, mas o colapso do mercado energético alemão e, com ele, de grande parte do mercado energético europeu”, argumentou o ministro alemão.

Os políticos e mídia ocidental culpam a Rússia de utilizar a energia “como uma arma” para “chantagear” a UE. No entanto, a crise energética no bloco ficou evidente na primeira metade de 2021, quando as nações da união esgotaram suas reservas de gás após uma temporada de inverno relativamente frio e os preços dispararam.

Além disso, antes da operação militar russa, o governo alemão ordenou a suspensão do processo de certificação do gasoduto Nord Stream 2 (Corrente do Norte 2), que liga a Rússia à Alemanha através do fundo do mar Báltico. Sua construção terminou em setembro de 2021, apesar da oposição dos EUA, Ucrânia e outros países, embora a infraestrutura não tenha funcionado por motivos políticos.