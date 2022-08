Rússia oferece parceiros comerciais para se juntarem à sua alternativa SWIFT — CMIO

Moscou visa aumentar os acordos em moedas nacionais com países da SCO em vez do dólar e do euro

A Rússia ofereceu aos países pertencentes à Organização de Cooperação de Xangai (SCO) a adesão ao seu sistema de mensagens financeiras (SPFS), o equivalente russo do SWIFT. Moscou quer aumentar o volume de acordos em moedas nacionais, disse o ministro do Desenvolvimento Econômico do país, Maxim Reshetnikov, na terça-feira. “Para garantir a cooperação ininterrupta entre nossos bancos, sugerimos que os membros da organização participem do sistema russo de mensagens financeiras”, disse Reshetnikov em seu discurso em vídeo aos participantes do fórum da SCO no Uzbequistão. Reshetnikov observou que os países da SCO precisam continuar a promover a total compatibilidade dos sistemas nacionais de pagamento e aumentar o volume de liquidações mútuas em moedas nacionais. “Já vemos resultados positivos, por exemplo, um quarto do volume de negócios entre a Rússia e a China é liquidado em rublos e yuans,“, disse Reshetnikov. Atualmente, a SCO é composta por oito estados membros: China, Índia, Cazaquistão, Quirguistão, Rússia, Tajiquistão, Paquistão e Uzbequistão, enquanto seus parceiros e associados também incluem Afeganistão, Bielorrússia, Irã, Mongólia, Armênia, Azerbaijão, Camboja, Nepal, Turquia e Sri Lanca. O trabalho da organização concentra-se principalmente em questões de segurança, mas também lida com tarefas de desenvolvimento regional. CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Rússia expande rotas comerciais com China e Índia A Rússia vem promovendo ativamente seu sistema de mensagens financeiras domésticas desde que foi cortada do SWIFT como parte das sanções ocidentais impostas ao país pelo conflito na Ucrânia. Ambos facilitam as transações financeiras entre bancos, mas o SPFS da Rússia era usado apenas na Rússia até este ano, enquanto o SWIFT é um sistema adotado internacionalmente. Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT

