Custos de eletricidade da UE dobram — CMIO

Os preços da energia em toda a UE saltaram para um novo recorde na terça-feira, com os custos do gás natural subindo ainda mais com a queda na oferta da Rússia, mostram dados da European Energy Exchange AG.

Os preços de referência do dia seguinte na Alemanha avançaram para € 490,79 (US$ 497) por megawatt-hora, ante a média de junho de € 218,03, de acordo com o provedor de dados de mercado Nord Pool.

Os preços atuais são quase seis vezes maiores do que em agosto de 2021.

O mercado de energia da UE está abalado por temores sobre se as usinas de energia serão capazes de fornecer eletricidade suficiente neste inverno em meio ao aperto no fornecimento de gás.

Os preços do gás na região quadruplicaram este ano, impulsionados pela queda nas entregas da Rússia devido a sanções relacionadas à Ucrânia e contratempos técnicos. Os países da UE têm tentado diversificar as importações comprando mais gás natural liquefeito (GNL), bem como aumentando a oferta de gás de gasoduto da Noruega, Argélia e Azerbaijão. No entanto, de acordo com o principal diplomata da UE, Josep Borrell, o bloco é “aproximando-se dos limites de que gás extra” pode comprar de “fontes não russas.” Enquanto isso, a França tem se voltado cada vez mais para a energia nuclear para gerar eletricidade adicional, enquanto outros estados da UE estão revivendo usinas a carvão.

No entanto, de acordo com o analista da Rystad Energy, Fabian Ronningen, não há sinais do “extremo” queda de preços, já que as capacidades adicionais de energia nuclear, hidrelétrica e carvão não são suficientes para compensar os efeitos da diminuição do suprimento de gás russo.

“Os preços continuarão a aumentar no inverno, desde que a situação do fornecimento da Rússia não melhore. Esse ainda é o grande coringa e continuará sendo um driver de preço no mercado de energia”, disse à Bloomberg.

