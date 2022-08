Falando para chilenos, Zelensky acusa Rússia de impedir contato de Kiev com países da América Latina

Nesta quarta-feira (17), ao discursar para estudantes da Universidade Católica do Chile através de videoconferência, o líder ucraniano, Vladimir Zelensky, acusou Moscou de tentar impedir contatos ucranianos com países da América Latina, e pediu que os líderes da região intensifiquem as relações bilaterais com Kiev, segundo o jornal O Globo.