Sérvia não precisa de bases militares estrangeiras, é país neutro, sublinha Vucic

“A Sérvia não precisa de uma base militar estrangeira, seja de quem for. A Sérvia é um Estado neutro do ponto de vista militar, só quer manter a paz, proteger seu céu e sua terra, seu povo e sua população, e o fará no futuro”, disse o líder sérvio em uma entrevista coletiva com Stoltenberg, em resposta aos jornalistas, que lhe perguntaram se ele planejava abrir uma base militar da Rússia em território sérvio.