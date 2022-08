Indústria alemã em risco à medida que o Reno seca – AP — CMIO

A queda dos níveis de água em lagos e rios está tornando o transporte comercial insustentável

O principal grupo de lobby da indústria da Alemanha, BDI, alertou na terça-feira que algumas fábricas podem ter que reduzir a produção ou até interrompê-la completamente devido à diminuição dos níveis de água no rio Reno, que estão dificultando o transporte de carga, informou a AP.

Os níveis de água no Reno em Emmerich, perto da fronteira holandesa, caíram mais quatro centímetros nas últimas 24 horas, atingindo zero no medidor de profundidade. Tal leitura não significa que um rio secou completamente, mas sim que a profundidade caiu abaixo de um nível estabelecido.

As autoridades apontaram que a própria rota de navegação ainda tem uma profundidade de quase 200 centímetros (78 polegadas), mas o recorde de baixa medição da manhã de terça-feira destaca a extrema falta de água causada por meses de seca em grande parte da Europa.

“A seca em curso e os baixos níveis de água ameaçam a segurança do abastecimento da indústria”, vice-chefe do BDI, Holger Loesch, foi citado pela AP.

Ele explicou que a transferência de carga do rio para o trem ou estrada era difícil devido à capacidade limitada da ferrovia e à falta de motoristas.

“É apenas uma questão de tempo até que as instalações da indústria química e siderúrgica tenham que ser desligadas, o petróleo e os materiais de construção não cheguem ao seu destino e os transportes de alta capacidade e mercadorias pesadas não possam mais ser realizados.” Loesch alertou, acrescentando que isso pode levar a gargalos de fornecimento e perda de trabalho sazonal.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

ONU emite alerta de desastre de seca

A queda do nível das águas do segundo maior rio da Europa afetou as balsas e obrigou as empresas a buscar alternativas para o frete que enviam pela hidrovia.

O rio Reno é vital para o transporte de matérias-primas, incluindo grãos, produtos químicos, minerais e produtos de carvão e petróleo, que formam a base de muitas cadeias de produção. Duas usinas a carvão já não conseguiram operar na capacidade máxima porque as barcaças não podem trazer cargas completas, de acordo com relatos da mídia.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT