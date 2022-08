Alemães reduzem o consumo de gás – órgão da indústria – CMIO

O uso de gás natural caiu quase 15% de janeiro a junho em uma base anual, mostram dados

O uso de gás natural na Alemanha caiu no primeiro semestre deste ano, informou a Reuters na terça-feira, citando a associação do setor de energia BDEW.

O país consumiu quase 15% menos gás natural em comparação com o mesmo período de 2021, principalmente devido ao clima de primavera muito mais ameno, segundo o relatório. Mesmo depois de ajustado para efeitos de temperatura, a queda ainda foi de 8%, segundo o outlet.

O BDEW destacou que preços de energia muito mais altos, crescimento econômico mais fraco e maior motivação pessoal para economizar energia também podem ter contribuído para o declínio.

Em junho, o consumo de gás foi quase um quarto menor do que no mesmo mês do ano passado, segundo o BDEW. No entanto, a associação observou que quase todas as residências e prédios públicos poderiam fazer mais para reduzir o consumo, como diminuir o calor em um ou dois graus no inverno.

As estatísticas também mostraram que a geração de eletricidade do país a partir do gás vem diminuindo desde meados de 2021. No primeiro semestre de 2022, as usinas a gás geraram cerca de 12% menos eletricidade do que no mesmo período do ano passado, observou o BDEW.

Foi relatado na segunda-feira que Berlim, desde o final de julho, parou de iluminar cerca de 100 prédios públicos e marcos históricos para economizar energia. As autoridades da cidade disseram que, no total, 150 prédios não serão mais iluminados à noite.

