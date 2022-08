Gazprom faz previsão do preço do gás na UE — CMIO

A gigante estatal russa de energia Gazprom alertou na terça-feira que os preços do gás na Europa podem subir 60% neste inverno.

“Os preços do gás à vista na Europa chegaram a US$ 2.500. De acordo com estimativas conservadoras, se essa tendência persistir, os preços ultrapassarão US$ 4.000 por mil metros cúbicos neste inverno,” a empresa postou em seu canal oficial do Telegram.

As exportações da Gazprom para a Europa estão em níveis reduzidos este ano devido a sanções e problemas técnicos relacionados à Ucrânia.

A empresa disse que suas exportações de gás para países não ex-soviéticos caíram 36,2% para 78,5 bilhões de metros cúbicos entre 1º de janeiro e 15 de agosto, enquanto a produção caiu 13,2% para 274,8 bilhões de metros cúbicos ano a ano.

No entanto, a empresa russa sustenta que fornece gás “de acordo com os pedidos confirmados.”













Como a Rússia continua a ser a maior fonte de gás natural da UE, os preços do gás na Europa quadruplicaram desde o início do ano devido à redução dos fluxos. No início da terça-feira, o custo dos futuros de gás no hub TTF na Holanda ultrapassou US$ 2.600 por mil metros cúbicos pela primeira vez desde março, o que representa cerca de 13% acima da liquidação do dia anterior, mostraram dados da Bolsa de Valores de Londres ICE.

Enquanto isso, os embarques da Gazprom para a Ásia aumentaram. Os fluxos através do gasoduto Power of Siberia excedem regularmente as quantidades diárias contratadas, de acordo com a empresa. Por exemplo, em janeiro-julho a Gazprom forneceu 60,9% a mais de gás para a China através deste gasoduto em comparação com o mesmo período de 2021.

