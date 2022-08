A escassez de mão de obra atingiu a colheita do Reino Unido – CMIO

Cerca de £ 60 milhões (US $ 75 milhões) em colheitas podem ter sido desperdiçadas no Reino Unido no primeiro semestre do ano como resultado da escassez de mão de obra, de acordo com uma pesquisa da National Farmers Union (NFU).

Frutas e legumes são deixados apodrecendo nos campos porque não há pessoas suficientes para colhê-los, disseram líderes agrícolas ao sindicato, pedindo ao governo que expanda um programa de trabalhadores sazonais e apoie o investimento no setor.

De acordo com o relatório, a indústria agrícola muitas vezes acha particularmente difícil atrair trabalhadores, pois os empregos são sazonais e podem significar longas horas de trabalho físico com salários relativamente baixos. O Brexit também complicou o recrutamento da UE.

O julho mais seco do Reino Unido desde 1935 prejudicou ainda mais a produção. Os produtores agora esperam que a produção caia mais 4,4% no próximo ano. A produção de frutas e vegetais do país foi avaliada em cerca de £ 2,7 bilhões (US$ 3,25 bilhões) em 2020.

A perda de safras aumenta a perspectiva de prateleiras vazias na Grã-Bretanha em um momento em que a crise do custo de vida está piorando.

“É uma farsa que alimentos nutritivos e de qualidade estejam sendo desperdiçados em um momento em que as famílias em todo o país já estão lutando para sobreviver por causa do aumento do custo de vida”. O vice-presidente da NFU, Tom Bradshaw, disse em um comunicado, conforme citado pela Bloomberg.

