Após EUA, parlamentares do Canadá planejam ida a Taiwan com objetivo comercial, diz Reuters





Nesta quarta-feira (17), a parlamentar canadense, Judy Sgro, disse que uma delegação de parlamentares do país planeja visitar Taiwan em outubro para buscar oportunidades econômicas na região da Ásia-Pacífico, segundo a Reuters.

Sgro também afirmou que membros de um comitê parlamentar de comércio planejam visitar a ilha autônoma há algum tempo.

“A intenção não é atrapalhar e causar problemas para Taiwan ou problemas para a China. É sobre comércio, é sobre amizade, é sobre oportunidades para o Canadá, em toda a região da Ásia-Pacífico”, disse Sgro à agência.

A parlamentar, que já foi ministra de Imigração do Canadá, comentou que os legisladores canadenses visitaram Taiwan semestralmente no passado, mas pararam devido à pandemia do coronavírus.

“Isso faz parte de um esforço contínuo para garantir que as portas estejam abertas para as empresas canadenses onde quer que haja oportunidades comerciais”, disse.

O deputado conservador e vice-presidente do Comitê de Comércio, Randy Hoback, declarou que buscaria orientação do Ministério das Relações Exteriores do Canadá antes de decidir visitar Taiwan.

“Acho que precisamos voltar à normalidade em muitas coisas e uma delas é nas visitas e na interação de país para país“, afirmou Hoback à Reuters.

Panorama internacional China acusa Canadá de se esconder atrás de resoluções da ONU para espionar e provocar

Segundo a mídia, o governo do primeiro-ministro, Justin Trudeau, disse respeitar a decisão dos legisladores de irem a Taipé.

“Associações parlamentares e grupos de amigos viajam regularmente e respeitamos sua independência”, disse o Ministério das Relações Exteriores canadense em comunicado citado pela agência.

A ministra das Relações Exteriores, Melanie Joly, declarou no início deste mês que as tensões EUA-China após a visita da presidente da Câmara dos Representantes norte-americana, Nancy Pelosi, podem desestabilizar a região do estreito de Taiwan e pediu a Pequim que acalme a situação.

No começo do mês, o gigante asiático instou Ottawa a mudar sua visão e declarações sobre a relação China-Taiwan ou poderia “sofrer consequências”, conforme noticiado.





Este conteúdo foi verificado por RJ-2309 RJ-0292 RJ-0958



CMIO confirmou esta notícia. Fonte;



Via Sputnik News- IMG Autor