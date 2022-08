MOSCOU, 18 de agosto – RIA Novosti. Os aliados ocidentais que ajudam a Ucrânia podem perder o interesse em apoiar Kyiv em três meses, à medida que mergulham em problemas econômicos domésticos, escreve o colunista do Telegraph Richard Kemp.

Segundo o autor, no momento os países ocidentais estão “pesando” como minimizar os danos às “economias enfraquecidas”. A redução do consumo de gás e o aumento dos preços são fatores que forçarão os países ocidentais, em meio ao descontentamento dos eleitores, a reconsiderar “seu já instável compromisso com a Ucrânia e sanções especialmente duras contra a Rússia, que, como se viu, não tiveram o efeito esperado”, disse ele. disse.