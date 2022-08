Distrito escolar dos EUA promete demitir funcionários brancos primeiro – CMIO

Independentemente de sua antiguidade ou eficácia na sala de aula, os professores brancos serão os primeiros a serem demitidos se forem necessários cortes de empregos nas escolas públicas de Minneapolis, Minnesota – de acordo com um novo acordo coletivo que o distrito escolar local assinou com seu sindicato.

A partir da próxima primavera nas Escolas Públicas de Minneapolis (MPS), os professores não-brancos serão protegidos quando os cortes de financiamento, como os relacionados ao declínio das matrículas, se traduzirem em demissões. O acordo com o sindicato da Federação de Professores de Minneapolis (MFT) foi assinado em março passado, encerrando uma greve de três semanas, mas a disposição racial foi exposta em uma reportagem no domingo do jornal local Alpha News.

“Se exceder um professor que é membro de uma população sub-representada entre os professores licenciados no local, o distrito deve exceder o próximo professor menos sênior que não seja membro de uma população sub-representada” lê-se o novo contrato de trabalho. “Excesso” significa reduzir o pessoal quando as matrículas diminuem em uma determinada escola.

Essas demissões são normalmente baseadas na antiguidade, o que significa que o último professor contratado será o primeiro a ser dispensado. O novo acordo trabalhista não apenas isenta os professores não-brancos dessa ameaça – pelo menos até que o distrito fique sem funcionários brancos para demitir – também estipula que funcionários demitidos anteriormente de “populações sub-representadas” será o primeiro a ser contratado de volta quando houver oportunidades de reintegração.

O distrito escolar e o sindicato justificaram a demissão de professores com base na cor da pele, sugerindo que isso compensaria erros passados.

“A discriminação passada pelo distrito impactou desproporcionalmente a contratação de professores sub-representados no distrito, em comparação com o mercado de trabalho relevante e a comunidade, e resultou na falta de diversidade de professores”, de acordo com o contrato.













Um porta-voz do MPS disse à Fox News Digital na segunda-feira que o distrito e seu sindicato “mutuamente acordado” ao novo idioma do contrato para “remediar os efeitos contínuos da discriminação passada”. O sindicato afirmou que as preferências baseadas na raça ajudarão a melhorar a qualidade da educação nas escolas de Minneapolis.

“Os alunos precisam de educadores que se pareçam com eles e com quem possam se relacionar”, disse o MFT em seu resumo do contrato. “Essa linguagem nos dá a capacidade de identificar e abordar questões que contribuem para uma rotatividade desproporcionalmente alta de educadores de cor.”

Os números demográficos sugerem que a composição racial do pessoal escolar está aproximadamente alinhada com a população de Minneapolis. Os brancos representam 63% da população da cidade e detêm menos de 67% dos empregos no distrito escolar, de acordo com dados do US Census Bureau e MPS. Os negros representam 19% da população e 18% do pessoal escolar.