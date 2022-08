Advogados e jornalistas de Assange processam a CIA — CMIO

Um novo processo alega que a principal agência de espionagem da América bisbilhotou os visitantes de Julian Assange

Um grupo de jornalistas e advogados dos EUA processou a CIA e seu ex-diretor, Mike Pompeo, por supostamente espioná-los, violando seus direitos constitucionais, durante suas visitas ao cofundador do WikiLeaks, Julian Assange, quando ele estava escondido no Equador. Embaixada em Londres.

O processo, que foi aberto na segunda-feira no Tribunal Distrital dos EUA em Nova York, acusou a CIA de violar os direitos de privacidade de mais de 100 cidadãos americanos que se encontraram com Assange em 2017 e 2018. A agência, que é legalmente proibida de coletar informações em cidadãos norte-americanos, espionou jornalistas, advogados e até médicos que visitaram o editor e ativista australiano nascido em apuros enquanto ele estava se refugiando na embaixada equatoriana, alega o processo.

Os autores do caso incluem os jornalistas John Goetz e Charles Glass, bem como dois advogados que representaram Assange, Deborah Hrbek e Margaret Kunstler.













Assange ficou na embaixada por sete anos, depois foi arrastado e preso pela polícia do Reino Unido depois que o governo equatoriano encerrou sua proteção de asilo em 2019. O processo alegava que as pessoas que o visitavam eram obrigadas a entregar seus telefones celulares e outros dispositivos eletrônicos à Undercover Global. SL, empreiteiro de segurança privada da embaixada, antes de se encontrar com Assange. Sem o conhecimento do governo equatoriano, a empresa de segurança supostamente copiou dados dos dispositivos e os entregou à CIA.

Pompeo, então diretor da agência, autorizou e aprovou o roubo de dados – violando os direitos da Quarta Emenda dos demandantes contra busca e apreensão injustificadas, alegou o processo. O processo observou que Pompeo prometeu ir atrás do WikiLeaks, chamando-o de “serviço de inteligência hostil não estatal”, enquanto explodia Assange como um “narcisista,” uma “fraude,” e um “covarde.”

A UC Global também gravou conversas entre Assange e seus visitantes em nome da CIA, alega o processo. A espionagem ilegal aproveitou as informações privadas não apenas dos queixosos, mas também de seus amigos, familiares e parceiros de negócios, de acordo com o processo.













Assange atualmente enfrenta uma acusação de 18 acusações em um tribunal federal nos EUA por acusações relacionadas à espionagem, que seus advogados alegaram ser uma retribuição por publicar “informações verdadeiras dignas de notícia” sobre as atrocidades militares americanas no Iraque e no Afeganistão. A editora permanece em uma prisão do Reino Unido, lutando contra a extradição para os EUA.

O novo processo cita vários dos principais documentos que o WikiLeaks expôs, incluindo um manual do Exército dos EUA revelando os maus-tratos de prisioneiros na Baía de Guantánamo, imagens de vídeo de um helicóptero Apache mostrando tropas dos EUA matando civis iraquianos e um relatório da Força Aérea dos EUA descrevendo poços de queima tóxica. em bases militares.