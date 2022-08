Alemanha envia jatos para o Indo-Pacífico — CMIO

Os aviões de guerra são destinados à Austrália para participar de uma série de exercícios militares

A Força Aérea Alemã desdobrou uma frota para sua primeira missão no Indo-Pacífico, onde a aeronave fará uma primeira parada em Cingapura antes de realizar vários dias de exercícios com colegas australianos.

A Luftwaffe enviou seis jatos Eurofighter, quatro aeronaves multifunção A400M e três embarcações de transporte de tanques A330 da Base Aérea de Neuburg na segunda-feira, esperando fazer a viagem de 10.000 km até Cingapura em apenas 24 horas, com apenas uma breve parada em Abu Dhabi para uma mudança de piloto.

“Queremos demonstrar que podemos estar na Ásia em um dia”, disse o tenente-general Ingo Gerhartz, chefe de gabinete do serviço aéreo, enquanto sua conta oficial no Twitter apelidava de 24 horas “Desafio da Luftwaffe.”

“O Indo-Pacífico é de grande importância para a Alemanha. Compartilhamos os mesmos valores com muitos parceiros nesta região”, acrescentou Gerhartz.

Portando simbolicamente as bandeiras da Alemanha, Cingapura, Austrália, Coréia do Sul e Japão, os Eurofighters e outras embarcações seguirão para Darwin, Austrália, para participar do exercício bienal ‘Pitch Black’ de Canberra, que acontece de 19 de agosto a 9 de setembro.

Durante esse período, os caças realizarão exercícios ar-ar, praticarão ataques ao solo e voarão em formações maiores com aeronaves aliadas, disse a Força Aérea.













Após a conclusão do ‘Pitch Black’, os aviões de guerra alemães participarão do exercício ‘Kakadu’ ao lado da Marinha Real Australiana entre 12 e 26 de setembro, onde treinarão ativos navais de defesa.

A agenda lotada de treinamento da Luftwaffe não termina aí, no entanto, já que também deve perfurar com a força aérea de Cingapura, além de enviar destacamentos para visitas à Coréia do Sul e ao Japão.

Enquanto Gerhartz observou que os exercícios com Canberra ofereceriam uma chance de aprender mais sobre o caça F-35 fabricado nos EUA, que Berlim recentemente concordou em adquirir de Washington, um porta-voz da Luftwaffe disse ao Defense News que não há planos para discutir o F-35. -35 ou interoperabilidade com Tóquio ou Seul.













Assim como os EUA e outros aliados ocidentais, a Alemanha sustenta que tem interesses vitais no Indo-Pacífico, alertando que o comprometimento das rotas marítimas na região pode ter “consequências sérias” por sua prosperidade. Embora sua presença militar não chegue nem perto do nível de Washington, que rotineiramente envia navios de guerra por águas disputadas no Mar da China Meridional e em outros lugares da região, Berlim também citou potências nucleares no Indo-Pacífico, como China, Índia e Paquistão, como potenciais riscos de segurança.