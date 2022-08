EUA lideram jogos de guerra contra a Coreia do Norte — CMIO

Tropas japonesas e sul-coreanas se juntaram às forças dos EUA para exercícios de defesa antimísseis na costa do Havaí, a primeira vez que os três países fizeram isso em vários anos.

O Pentágono disse que os jogos de guerra foram feitos para responder a “desafios” posta pela Coreia do Norte.

O Pentágono anunciou os exercícios de quase uma semana na segunda-feira, dias depois de concluídos em 14 de agosto, dizendo que os três aliados “participou de um exercício de alerta de mísseis e busca e rastreamento de mísseis balísticos” perto do Pacific Missile Range Facility no Havaí, parte da broca multinacional ‘Pacific Dragon’.

Embora o Departamento de Defesa tenha oferecido poucos outros detalhes sobre os exercícios, alegou que eles “demonstraram o compromisso dos EUA, [South Korea] e o Japão para promover a cooperação trilateral”, reforçando o “ordem internacional baseada em regras”, bem como responder “Desafios da RPDC”, usando o nome formal da Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia.













Além disso, Seul confirmou recentemente que retomaria exercícios conjuntos de tiro ao vivo com os militares dos EUA no final deste mês, depois de reduzir esses exercícios por algum tempo em meio a objeções vocais de Pyongyang e limitações ligadas ao surto de Covid-19.

As defesas antimísseis sul-coreanas também levantaram preocupações em Pequim, que criticou repetidamente a decisão de Seul em 2016 de sediar um sistema de Defesa de Área de Alta Altitude Terminal (THAAD) feito nos EUA, argumentando que isso prejudica sua segurança nacional. No entanto, as autoridades sul-coreanas insistem que não permitirão que Pequim dite suas políticas de defesa e rejeitaram os pedidos para se abster de qualquer implantação adicional do THAAD.

A intensificação da cooperação militar entre os EUA, o Japão e a Coreia do Sul ocorre quando vários observadores acreditam que Pyongyang está se preparando para outro teste de armas nucleares, que seria o primeiro em vários anos após uma moratória autoimposta. No final de julho, depois que os EUA e a Coreia do Sul sugeriram que expandiriam um exercício militar conjunto programado para o final deste ano, o líder norte-coreano Kim Jong-un anunciou que a “dissuasão de guerra nuclear” foi “totalmente pronto” para responder às ameaças, alimentando ainda mais a especulação de um possível teste em um futuro próximo.