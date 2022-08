China expande lista de sanções — CMIO

A China expandiu sua lista de indivíduos sancionados que considera “Teimosos da independência de Taiwan.” Mais sete funcionários, incluindo o embaixador de fato de Taipei nos EUA, foram adicionados a ele.

As últimas entradas também incluem o chefe do conselho de segurança de Taiwan e membros do partido no poder. Anteriormente, Pequim sancionou o chefe do gabinete de Taiwan, o presidente do parlamento e seu principal diplomata.

Indivíduos visados ​​e seus familiares são proibidos de entrar em território controlado pelos chineses e lucrar com negócios na China. Pequim disse que a lista não está completa e alertou que as pessoas nela correm o risco de punição séria por suas atividades sob a lei chinesa.













“Ninguém deve subestimar nossa forte determinação, vontade firme e capacidade de defender a soberania nacional e a integridade territorial”, afirmou. um porta-voz do Escritório de Assuntos de Taiwan foi citado pela agência de notícias Xinhua.

Lin Fei-fan, uma figura importante do Partido Democrático Progressista de Taiwan, disse estar feliz por estar na lista negra de Pequim. Ele escreveu nas mídias sociais que considerava um distintivo de honra marcá-lo e a outros indivíduos sancionados como “membros do mundo livre”.

A medida do governo chinês ocorre em meio a uma crise diplomática que foi desencadeada pela visita a Taiwan da presidente da Câmara dos Deputados dos EUA, Nancy Pelosi. Ela foi a autoridade de mais alto escalão dos EUA a fazer uma viagem à ilha chinesa autogovernada em mais de duas décadas.

Pequim, que reivindica Taiwan como parte do território chinês, acusou os EUA de minar o princípio “Uma China” e encorajar o separatismo. A China realizou manobras militares em larga escala perto da ilha e impôs restrições comerciais sobre ela. Pelosi e sua família foram alvo de sanções chinesas individuais após sua visita.