China sanciona responsáveis 'fanáticos independentistas' de Taiwan, incluindo representante nos EUA

O Escritório de Relações de Taiwan chinês detalhou que entre os sancionados estavam Hsiao Bi-khim, embaixador de fato de Taiwan nos EUA, Wellington Koo, secretário-geral do Conselho de Segurança Nacional de Taiwan, e políticos do Partido Progressista Democrático (DPP, na sigla em inglês) governista taiwanês.

O escritório explicou que eles não poderão visitar a China, incluindo as regiões administrativas especiais de Hong Kong e Macau, e as empresas e investidores relacionados às pessoas visadas não poderiam lucrar no continente.