Taipé afirma que estabilidade da região é fundamental para cadeias globais de tecnologia

“A paz e a estabilidade no estreito de Taiwan estão ligadas à estabilidade das cadeias globais de fornecimento de produtos tecnologicamente avançados”, disse a autoridade.

De acordo com Tsai, “o estreito de Taiwan é a principal rota marítima que liga os mares da China Oriental e do Sul da China“. A própria ilha, por sua vez, é “um importante centro de produção de produtos de alta tecnologia, em particular, desempenha um papel indispensável nas cadeias globais de fornecimento de semicondutores”, disse ela.

A situação em torno de Taiwan piorou após a visita da presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, no dia 3 de agosto, apesar dos protestos da China. Foi a primeira visita de alto nível dos EUA à ilha em 25 anos.

A Casa Branca se distanciou da polêmica viagem de Pelosi e sua delegação à ilha chinesa, alegando que a política toma suas próprias decisões.

Panorama internacional China sanciona responsáveis ‘fanáticos independentistas’ de Taiwan, incluindo representante nos EUA

No dia 7 de agosto, um grupo político lituano liderado pela vice-ministra Agne Vaiciukeviciute também chegou a Taiwan para uma visita de cinco dias.

No último domingo (14), a Taipé chegou a segunda delegação do Congresso dos EUA em apenas duas semanas.

As ligações entre a China e a ilha de Taiwan foram rompidas em 1949, depois que as forças do partido nacionalista Kuomintang, lideradas por Chiang Kai-shek, sofreram uma derrota na guerra civil contra o Partido Comunista e se mudaram para o arquipélago.

As relações entre Taiwan e a China continental foram restabelecidas apenas em nível comercial e informal no final da década de 1980. A política fundamental do governo chinês em relação a Taiwan é a reunificação pacífica sob o princípio “um país, dois sistemas”.





