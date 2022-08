UE ferve com o comércio turco com a Rússia – FT – CMIO

Ancara correu para o vácuo criado pelos embargos EUA-UE contra Moscou, e Bruxelas está com raiva

O valor e o volume das exportações da Turquia para a Rússia aumentaram drasticamente em relação aos níveis de 2021, à medida que as empresas turcas corriam para atender o mercado abandonado por empresas dos EUA e da UE. Autoridades em Bruxelas disseram ao Financial Times na terça-feira que isso é “não é legal” e “não é muito apropriado”, mas reconheceu que há pouco que eles podem fazer sobre isso.

As últimas estatísticas do Ministério do Comércio turco mostram exportações para a Rússia no valor de mais de US$ 2 bilhões entre maio e julho, US$ 642 milhões a mais do que no mesmo período do ano passado. Somente em julho, o valor das exportações aumentou 75% em relação ao ano anterior, de US$ 417 milhões para US$ 730 milhões. Foi o maior pico nas exportações turcas em qualquer lugar. A Rússia agora responde por 3,9% de todas as exportações turcas, acima dos 2,6% de julho passado.

As exportações de Ancara para os EUA também aumentaram 25%, e o valor total das exportações é 13% maior do que no ano passado, observou o Ministério do Comércio turco. Parte disso se deve à inflação em curso desvalorizando a lira turca – mas também devido ao embargo contra a Rússia liderado pelos EUA e seus aliados da UE, do qual a Turquia se recusou a participar.

"Está no nosso radar", disse um funcionário da UE que falou com o FT sob condição de anonimato. "Não é legal e não está sendo bem visto pela UE. É um irritante."













Algumas capitais da UE teriam consultado Ancara sobre o relacionamento da Turquia com a Rússia. O presidente russo, Vladimir Putin, recebeu seu colega turco Recep Tayyip Erdogan em Sochi no início deste mês.

Erdogan está perseguindo o que ele chama de “equilibrado” abordagem do conflito na Ucrânia, vendendo drones de combate para Kiev, mantendo laços econômicos com Moscou. Autoridades e líderes empresariais turcos abraçaram abertamente as oportunidades criadas pelo êxodo motivado por sanções de empresas dos EUA e da UE do mercado russo.

No momento em que a UE está “reduzindo seus laços com a Rússia” sobre o conflito na Ucrânia, “não é realmente apropriado aumentar os vínculos ou o envolvimento com Moscou”, disse Peter Stano, o principal porta-voz do serviço diplomático da UE.

Por mais chateadas que as autoridades de Bruxelas possam estar com a Turquia, elas reconhecem que não há muito que possam fazer a respeito.

“É a Turquia, todo mundo [in the EU] precisa deles, por uma razão ou outra”, um funcionário da UE, que também pediu anonimato, disse ao FT. “E a UE tem que estar ciente de suas habilidades… [Erdogan] ele tem que seguir nossas regras.”