Kosovo sofre crise energética em meio a tensões com Sérvia

O aumento dos preços energéticos está atingindo Kosovo, um dos menores e mais empobrecidos países do continente, onde começaram a acontecer cortes de eletricidade em massa, relata na segunda-feira (15) a agência britânica Reuters.

Desta forma, a empresa de distribuição kosovar KEDS realizou apagões em todo o país a partir das primeiras horas de segunda-feira (15), advertindo que a energia funcionaria intermitentemente, com ciclos de seis horas ligada e duas horas desligada.

A ação foi permitida pelo Parlamento do território, que declarou estado de emergência no início de agosto, autorizando medidas drásticas para economizar energia para o próximo inverno. A iniciativa tem um prazo de duração de 60 dias.

A KEDS sublinhou no domingo (14) que a empresa e o KOSTT, operador do sistema de transmissão kosovar, não têm dinheiro para importar eletricidade e só podem confiar na produção doméstica. Kosovo tem um acordo de compartilhamento de eletricidade com a Albânia, mas a última está, igual a outros países, encarando uma seca, e por isso também importando energia.

Kosovo, que tem o terceiro menor Produto Interno Bruto (PIB) per capita da Europa, gera quase 90% da geração de sua eletricidade de usinas a carvão, que permanecem inativas ou com atividades muito limitadas de forma a reservar combustível para o inverno europeu no final do ano e início do próximo, quando a queda de temperaturas levar a um aumento de consumo.

O Ministério de Energia do Kosovo anunciou na segunda-feira (15) que um acordo com a Albânia permitiria evitar por enquanto cortes de eletricidade, apesar de não especificar quanto tempo a iniciativa duraria.

A crise energética da república autoproclamada de Kosovo vem em meio ao aumento de tensões entre Kosovo e Sérvia, depois que o governo de Albin Kurti, primeiro-ministro do Kosovo, tentou impor medidas restritivas aos cidadãos sérvios que vivem no Kosovo ou que visitam o território kosovar.

Belgrado também expressou preocupação com a contínua aproximação entre Pristina e a OTAN, que chegou a ameaçar intervir na região “se a estabilidade no norte do Kosovo estiver em perigo”, uma declaração que foi vista como intimidante pela Sérvia.





