Algoritmos de mídia social estão sob escrutínio – CMIO

A gigante da tecnologia Oracle está auditando os algoritmos do TikTok em busca de manipulação pelo Partido Comunista Chinês

A empresa de tecnologia americana Oracle está auditando os algoritmos e as regras de moderação de conteúdo da plataforma de mídia social ultrapopular TikTok para verificar a manipulação do Partido Comunista Chinês, informou a Axios na terça-feira. A investigação faz parte dos esforços contínuos da empresa-mãe ByteDance para limpar seu nome depois que o ex-presidente Donald Trump ameaçou bani-lo completamente dos EUA.

O movimento faz parte “Projeto Texas”, a resposta da empresa a um relatório do BuzzFeed que revelou que alguns funcionários da China tiveram acesso aos dados dos usuários do TikTok. O CEO do TikTok, Shou Zi Chew, descreveu o projeto como um esforço para “ajudar a construir confiança com os usuários e principais partes interessadas, melhorando nossos sistemas e controles” bem como para “faça progressos substantivos em direção ao cumprimento do acordo final com o governo dos EUA que protegerá totalmente os dados do usuário e os interesses de segurança nacional dos EUA”.

O TikTok admitiu que alguns funcionários chineses podem acessar seus dados, mas insistiu que isso era “sujeito a uma série de controles robustos de segurança cibernética e protocolos de aprovação de autorização supervisionados por nossa equipe de segurança sediada nos EUA”. A empresa também prometeu que sua IA será treinada na nuvem da Oracle e se comprometeu a mover todos os dados dos usuários dos EUA para servidores Oracle localizados nos EUA. Ele excluirá os dados privados dos usuários de seus próprios servidores e “totalmente dinamizado para servidores em nuvem Oracle localizados nos EUA”, ele tranquilizou Washington em um comunicado após o desastre do BuzzFeed.













O artigo do BuzzFeed inspirou um renascimento bipartidário do sentimento anti-TikTok e levou o chefe da Comissão Federal de Comunicações, Brendan Carr, a pedir à Apple e ao Google que removessem o aplicativo de suas lojas de aplicativos, alegando que “padrão de práticas de dados sub-reptícias” poses “um risco de segurança nacional inaceitável”. Ele descreveu ByteDance como “uma organização que está em dívida com o Partido Comunista da China e obrigada pela lei chinesa a cumprir as exigências de vigilância da RPC.”

Os gigantes da tecnologia dos EUA têm motivos para temer o TikTok totalmente não relacionado a possíveis links do governo chinês, já que o aplicativo obtém mais engajamento por dia dos usuários do que aplicativos comparáveis ​​feitos nos EUA, como Instagram e Snapchat. Juntamente com o fato de que o algoritmo do TikTok é aclamado na imprensa de tecnologia por “conhecer os usuários melhor do que eles mesmos” – o aplicativo tornou-se famoso por sua suposta capacidade de adivinhar a sexualidade dos usuários, descobrir traumas passados ​​que podem ou não existir e até mesmo inspirar doenças mentais – não é difícil ver por que a American Big Tech quer entender o que o faz funcionar.