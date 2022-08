Alemanha pondera decisão nuclear drástica – WSJ – CMIO

Enfrentando uma crise de energia sem precedentes, Berlim supostamente atrasará o fechamento de suas últimas usinas nucleares

Enfrentando um inverno potencialmente frio e escuro sem fontes de energia suficientes para aquecer residências e empresas, a Alemanha está prestes a adiar as paralisações há muito planejadas de suas três últimas usinas nucleares, informou o Wall Street Journal na terça-feira, citando autoridades do governo alemão não identificadas.

O gabinete do chanceler Olaf Scholz não concordou formalmente com o adiamento, que provavelmente também exigirá uma votação no Parlamento, disse o jornal.

Essas etapas não serão finalizadas até que uma avaliação das necessidades energéticas da Alemanha seja concluída nas próximas semanas, mas com o gás russo atualmente fluindo pelo gasoduto Nord Stream 1 com menos de 20% da capacidade, autoridades disseram que é um “conclusão precipitada” que os suprimentos não serão adequados sem as usinas nucleares. Berlim já decidiu proibir termostatos em prédios públicos de serem ajustados acima de 19 graus Celsius durante os meses de outono e inverno, disse o ministro da Economia e vice-chanceler Robert Habeck nesta sexta-feira.













A ex-chanceler Angela Merkel prometeu eliminar progressivamente todas as usinas nucleares da Alemanha até o final de 2022, após o colapso do reator de Fukushima no Japão em 2011. Apenas três dos 17 reatores do país ainda estão operando e respondem por cerca de 6% do total. Produção de eletricidade alemã. Pelo menos alguns funcionários do governo acreditam que será necessário e seguro manter as usinas funcionando temporariamente.

“Os reatores estão seguros até 31 de dezembro e, obviamente, permanecerão seguros também depois de 31 de dezembro”. um oficial disse ao WSJ.

No entanto, o governo não considerará reabrir nenhuma de suas usinas nucleares anteriormente desativadas, incluindo as três que foram fechadas no inverno passado, de acordo com o relatório. Apesar da crise de energia, grupos ambientalistas prometeram tomar medidas legais se as paralisações finais forem adiadas.













Diante da escassez de gás, os consumidores alemães correram para comprar madeira para aquecer suas casas. Mas com os suprimentos de fogão e lenha supostamente esgotados, eles estão comprando aquecedores elétricos. Cerca de 600.000 aquecedores elétricos foram vendidos no primeiro semestre deste ano, um aumento de 35% em relação ao ritmo de 2021, segundo a empresa de pesquisa GFK.

O problema é que a rede elétrica alemã pode entrar em colapso se todos ligarem seus aquecedores elétricos ao mesmo tempo. “Se todos o usarem para aquecer ao mesmo tempo porque está frio em todos os lugares ao mesmo tempo, a rede ficará sobrecarregada” Peter Lautz, diretor administrativo da concessionária Stadtwerke Wiesbaden Netz, disse à emissora pública ZDF esta semana. “Os dispositivos de proteção desligarão as linhas.”

A Alemanha, como muitos outros países da UE, foi atingida por uma crise de energia devido ao aumento dos preços globais. Um dos fatores que agravam a crise tem sido a incerteza do fornecimento de gás da Rússia. No entanto, o presidente Vladimir Putin rejeitou as acusações de que Moscou poderia cortar o fornecimento de gás para a UE, afirmando que a gigante russa de energia Gazprom está “pronto para bombear o quanto for necessário” mas que o bloco tem “fecharam tudo sozinhos.”