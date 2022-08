Sanções contra Rússia são 'inúteis' e colocam 'lenha na fogueira', diz Defesa chinesa

“A China acredita que a pressão máxima e as sanções são inúteis; pelo contrário, agravam as discrepâncias, como se estivessem ‘jogando lenha na fogueira'”, disse, em transmissão ao vivo na 10ª Conferência de Segurança de Moscou.

“Todas as partes devem contribuir com responsabilidade para a solução da crise ucraniana, e a China continuará seu trabalho e papel construtivo nesse sentido”, enfatizou.

O presidente chinês, Xi Jinping, durante negociações por videoconferência com o presidente russo, Vladimir Putin (fora da foto). Foto de arquivo

O presidente chinês, Xi Jinping, durante negociações por videoconferência com o presidente russo, Vladimir Putin (fora da foto)

© Sputnik / Mikhail Metsel O presidente chinês, Xi Jinping, durante negociações por videoconferência com o presidente russo, Vladimir Putin (fora da foto)

A Rússia iniciou a operação militar especial, em 24 de fevereiro, com o objetivo de “desmilitarizar” e “desnazificar” a Ucrânia, após pedido de ajuda das repúblicas populares de Donetsk (RPD) e Lugansk (RPL) para combater ataques de tropas ucranianas.

Além disso, as Forças Armadas da Rússia têm acusado militares ucranianos de usar “métodos terroristas” nos combates , como fazer civis de “escudo humano” e se alojar em construções não militares.

Desde o início da operação, os EUA e seus aliados iniciaram a aplicação de sanções contra Moscou . Entre as medidas estão restrições econômicas às reservas internacionais russas e a suas exportações de petróleo, gás, carvão, aço e ferro.

Além disso, a União Europeia censurou o acesso a mídias russas, como a Sputnik e a RT. Facebook, Instagram (estas pertencentes à empresa extremista Meta, banida no território da Rússia), YouTube e Twitter também restringiram o acesso a páginas e links de mídias estatais russas. No caso do YouTube, todas essas mídias foram banidas da plataforma.