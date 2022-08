Escala de danos a empresas do Reino Unido por sanções anti-Rússia revelada – CMIO

Quase três quartos das empresas britânicas sentem o impacto das sanções ocidentais em Moscou, mostra uma pesquisa

A grande maioria das empresas do Reino Unido sofreu com as sanções ocidentais impostas à Rússia este ano em resposta ao conflito na Ucrânia, informou o Daily Mail na segunda-feira, citando uma pesquisa da agência de seguros Mactavish.

De acordo com a pesquisa, 71% das empresas britânicas tinham ativos que foram diretamente afetados pelas restrições impostas a Moscou pelo Reino Unido e outros governos ocidentais.

Quase metade dessas empresas relatou aumentos de custos e interrupções na produção relacionadas às medidas, enquanto 44% disseram ter perdido fornecedores e 42% sofreram problemas de pessoal.

O setor financeiro foi o mais atingido, com 92% das empresas que trabalham no setor relatando vários problemas devido à exposição a ativos e fundos localizados na Rússia.

Além disso, 84% das empresas do setor de aviação relataram perdas porque as aeronaves que haviam alugado para as companhias aéreas russas não foram devolvidas devido às contra-sanções de Moscou.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Fonte de alimentação do Reino Unido sob ameaça – Guardian

O Reino Unido, juntamente com os EUA, a UE e vários outros países, impuseram severas sanções à Rússia após o início da operação militar do país na Ucrânia no final de fevereiro. A lista de proibições e restrições impostas a Moscou vem crescendo nos últimos cinco meses e inclui o congelamento de ativos russos mantidos no exterior, sanções pessoais contra empresários e funcionários do governo proeminentes, restrições comerciais, proibição da exportação de tecnologias e eletrônicos críticos, setores de telecomunicações e aeroespacial, entre outros.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT