Suécia cumprirá demandas da Turquia para aderir à OTAN, diz mídia

A Suécia cumprirá os termos do memorando sobre a adesão à OTAN assinado com a Finlândia e a Turquia, afirmou na terça-feira (16) Magdalena Andersson, primeira-ministra sueca, citada pelo jornal turco Hurriyet.

Suas candidaturas à adesão foram inicialmente bloqueadas pela Turquia, mas no final de junho ela assinou um memorando com a Suécia e a Finlândia no campo da segurança, que trata de todas as preocupações de Ancara. O governo turco, por sua vez, retirou suas objeções à adesão dos dois países nórdicos à OTAN.