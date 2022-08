Banco da UE bloqueia pagamentos em rublos para Kaliningrado da Rússia — CMIO

O Siauliai Bank da Lituânia deixará de realizar operações na moeda russa

O banco lituano que facilita os pagamentos de trânsito de carga entre a Rússia continental e seu enclave de Kaliningrado aprovou uma decisão anunciada anteriormente de interromper as operações em rublos russos na segunda-feira, informou o jornal RBC. O Siauliai Bank anunciou sua intenção de fazer a mudança em julho.

O credor também planeja encerrar completamente as operações com a Rússia e a Bielorrússia em qualquer moeda a partir de setembro. No entanto, recentemente disse que poderia abrir exceções para certos pagamentos, como aqueles feitos para fins humanitários.

Em meados de julho, a Lituânia proibiu o trânsito de mercadorias pelo seu território até Kaliningrado, justificando a decisão pelo desejo de aderir às sanções da UE à Rússia. No entanto, após um esclarecimento de Bruxelas, os trânsitos foram retomados no final do mês. A Comissão Europeia decidiu que o trânsito ferroviário de mercadorias para a região não deve ser sujeito a restrições, embora tenha mantido a proibição do trânsito rodoviário de mercadorias.

Em julho, o porta-voz presidencial russo Dmitry Peskov expressou esperança de que quaisquer problemas que possam surgir devido à interrupção das operações de rublo da Lituânia possam ser resolvidos por meio do diálogo. No entanto, Vilnius respondeu dizendo que não poderia influenciar as decisões tomadas pelos bancos.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Enclave russo esgota os limites de trânsito de mercadorias da UE

A operadora ferroviária estatal da Rússia, Russian Railways, disse na segunda-feira que continua a acertar com sucesso os pagamentos da Lituânia pelo trânsito para Kaliningrado, mas que esses acordos não são feitos em rublos.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT