Custo do novo imposto sobre o gás da Alemanha revelado – mídia — CMIO

Berlim procura distribuir os altos custos de substituição do gás russo entre residências e consumidores industriais

O novo imposto sobre o gás da Alemanha custará aos consumidores finais até € 600 (US $ 600) por ano, relata a Reuters, citando fontes da indústria e do governo.

De acordo com o relatório, o imposto será fixado entre dois e três cêntimos de euro por quilowatt-hora, o que, segundo os cálculos, representará entre 400 e 600 euros em despesas adicionais para uma família média de quatro pessoas por ano.

A medida foi introduzida no início deste mês pelo Bundeskabinett da Alemanha, o principal órgão executivo do país. As autoridades planejam impor a taxa de outubro de 2022 a abril de 2024, em um esforço para distribuir 90% dos custos adicionais dos importadores – devido à redução do fornecimento da Rússia – entre residências alemãs e consumidores industriais.

Berlim ainda não revelou o custo final da taxa. O operador do mercado de gás da Alemanha, Trading Hub Europe, deve anunciá-lo ainda nesta segunda-feira.

A Alemanha está atualmente tentando armazenar gás suficiente para a próxima temporada de aquecimento, um processo que está se mostrando difícil devido ao conflito na Ucrânia e às sanções à Rússia, além de dificuldades técnicas nas instalações de transporte de gás da Rússia.

As instalações de armazenamento de gás da Alemanha estão atualmente ligeiramente acima de 70% cheias. De acordo com um regulamento mais recente, no entanto, eles devem estar pelo menos 75% cheios até 1º de setembro, 85% cheios em 1º de outubro e 95% cheios em 1º de novembro.

