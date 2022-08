‘Algo pior’ do que a recessão chegando – JPMorgan – CMIO

O chefe do gigante bancário de Wall Street JPMorgan Chase, Jamie Dimon, alertou os investidores sobre a probabilidade de uma desaceleração na economia dos EUA, dizendo que “algo pior” do que uma forte recessão poderia estar no horizonte.

De acordo com um relatório do Yahoo Finance no sábado, Dimon observou que a economia está “Forte” enquanto os balanços das empresas e dos consumidores “estão em boa forma”. O banqueiro, no entanto, ressaltou que existem “nuvens de tempestade” no horizonte, incluindo o aumento dos preços do petróleo e taxas de juros mais altas.

“Quando você prevê, você tem que pensar de forma diferente. O que está lá fora? Há nuvens de tempestade. Taxas, aperto quantitativo (QT), petróleo, Ucrânia, guerra, China”, disse Dimon. “Se eu tivesse que colocar probabilidades: pouso suave de 10%. Aterrissagem mais difícil, recessão leve, 20%, 30%. Recessão mais forte, 20%, 30%. E talvez algo pior em 20% a 30%. É um erro grave dizer ‘aqui está minha previsão de ponto único’ ” ele esclareceu.

No mês passado, Dimon alertou que a tensão geopolítica, a inflação crescente, a confiança do consumidor em declínio e a incerteza sobre o quanto a taxa básica de juros do Federal Reserve será aumentada, combinada com o conflito na Ucrânia, provavelmente teria um impacto negativo na economia global em algum momento do ano. futuro.

No início de junho, o presidente do maior banco dos EUA disse estar se preparando para uma crise econômica. “furacão.”

