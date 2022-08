Bloomberg: energia alemã bate recorde de preços e não demonstra sinais de desaceleração

Preços do gás na Europa podem subir mais de 60% no inverno, diz Gazprom

Com a forte preocupação com a oferta de gás diante da possível escassez no fornecimento, a União Europeia (UE) lançou um programa de redução de consumo, inicialmente voluntário, na casa de 15%. A medida busca abastecer os reservatórios ainda durante o verão, já visando a forte demanda e a alta de preços no inverno.