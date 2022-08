Bilionário processa banqueiro russo após alegação de ‘ladrão’ – CMIO

O bilionário Oleg Deripaska, fundador da gigante do alumínio Rusal e que já foi o homem mais rico da Rússia, entrou com uma ação contra o magnata bancário Oleg Tinkov, informou o RBK na segunda-feira.

O processo foi aberto por comentários ofensivos que Tinkov, que criou um dos maiores bancos privados da Rússia, postou no Instagram no início deste ano.

“Tinkov escreveu que Oleg Vladimirovich [Deripaska] é uma pessoa muito má, saqueou a economia russa… Só não quero citar com mais precisão, para não espalhar ainda mais informações ofensivas e não confiáveis”, O advogado de Deripaska, Alexey Melnikov, disse à RBC.

Deripaska está exigindo que a postagem seja removida, bem como uma compensação de 2 bilhões de rublos (US$ 35 milhões) por danos morais e de reputação. A Meta Platforms, proprietária do Instagram, é apontada como co-réu porque a decisão do tribunal de remover as informações pode afetar os direitos da empresa, acrescentou o advogado.













“Senhor. As declarações de Tinkov são uma tentativa de flertar com um público ocidental, feitas para corrigir as consequências de sua opinião descuidada e para reconstruir sua reputação. Mas fazê-lo à custa de outros, recorrendo a mentiras descaradas, é inaceitável. Você tem que ser responsável pelo que você diz.” Melnikov disse, acrescentando que como o público de Tinkov é muito grande, as informações que ele postou “não tem nada a ver com liberdade de expressão” e pode ter “consequências muito reais”.

De acordo com Melnikov, Deripaska planeja usar sua compensação para financiar projetos de caridade, em particular, para o desenvolvimento de infraestrutura esportiva infantil em toda a Rússia.

Os comentários ofensivos do banqueiro foram uma resposta em um tópico a um post referente à operação militar da Rússia na Ucrânia, publicado em abril. Uma pessoa comparou Tinkov com Deripaska e a chefe do Banco da Rússia, Elvira Nabiullina, ao que Tinkov respondeu: “Mas Deripaska é um oligarca e um ladrão, e eu sou um homem de negócios honesto.”

A audiência no tribunal sobre o caso está marcada para 16 de agosto.

Para mais matérias sobre economia e finanças, visite a seção de negócios da RT