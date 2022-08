Alto comandante dos EUA na Ásia chama China de 'gorila' e pede resposta às ações de Pequim em Taiwan

“Se você não contestar, o problema é que se tornará a norma […]”, repetiu o militar adicionando que “as pessoas simplesmente aceitam, e, então, de repente, podem acontecer afirmações como se todo o mar do Sul da China fosse seu mar territorial. Se você não desafiar […] pode se tornar exatamente como as ilhas [que se] se tornaram postos militares avançados. Elas [as ilhas] agora são postos militares em pleno funcionamento que têm mísseis, grandes pistas, hangares, radares, postos de escuta”, complementou.