Custo de manter os britânicos fora da pobreza energética revelado – CMIO

Um adicional de £ 12 bilhões será necessário para ajudar as famílias a lidar com a crise do custo de vida, diz o think tank financeiro IFS

O governo do Reino Unido precisará gastar mais 12 bilhões de libras (US$ 14,5 bilhões) em um pacote de apoio para as famílias acompanharem os preços de energia acima do esperado, disse o Instituto de Estudos Fiscais (IFS) em um relatório na segunda-feira.

De acordo com a pesquisa, o dinheiro é necessário se o governo ainda quiser fornecer o mesmo nível de ajuda que estabeleceu nesta primavera.

Em maio, o ex-chanceler britânico Rishi Sunak anunciou que o objetivo do governo era compensar metade do custo dos aumentos dos preços da energia para as famílias. O efeito desse apoio diminuiu à medida que os custos de energia continuam subindo. Em maio, os preços da energia deveriam subir 95% em 2022-23, mas agora devem subir 141%, de acordo com o relatório.

O IFS disse que o custo de vida agora deve ser 11,3% maior neste ano financeiro do que no ano passado, com a inflação atingindo um pico no último trimestre de 2022 em 13,1%.

O think tank alertou que as famílias mais pobres sofrerão uma inflação de uma “de água nos olhos” 18% em outubro devido ao aumento do preço da energia, ante 11% para as famílias mais ricas.

“O governo ainda está tentando recuperar o atraso à medida que a inflação e o custo da energia continuam subindo em espiral”. disse o diretor da IFS, Paul Johnson. “Apenas alcançar o que eles queriam alcançar em maio custará mais 12 bilhões de libras, e um pacote dessa escala ainda deixará muitas famílias em situação muito pior.”

