Espanhóis desaprovam proposta para bloquear acesso de turistas russos à União Europeia

“É uma forma de discriminar os cidadãos russos, as pessoas que estão viajando, e não aqueles que estão realmente por trás disso, no final, os cidadãos vão pagar e é um absurdo, porque eles não podem impedir, e se forem aplicar medidas, devem ser buscadas algumas que não afetem os cidadãos como está acontecendo agora com as sanções”, informou.