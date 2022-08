O modelo de negócios da Alemanha está quebrado – vice-chanceler – CMIO

“Todas as medidas têm consequências e algumas delas também são imposições. Mas eles nos levam a ser menos suscetíveis a chantagens e, assim, poder decidir sobre nosso fornecimento de energia independentemente da Rússia. E assim, no final, também podemos agir soberanamente em termos de política externa e de segurança”, disse. ele disse aos repórteres.

A Alemanha há muito depende do gás natural russo para abastecer sua indústria manufatureira. Esse modelo sofreu um golpe após o outro nos últimos anos, no entanto, entre os bloqueios do Covid-19 que interromperam o comércio internacional, o Partido Verde de Habeck levando sua agenda de mudanças climáticas à coalizão governante e os embargos da UE contra a Rússia por causa do conflito. na Ucrânia.

A Rússia se comprometeu a cumprir todos os contratos de gás pendentes, mas a Alemanha não assumiu compromissos de longo prazo em parte devido a preocupações ambientalistas, deixando Berlim com os preços disparados no mercado spot. As autoridades alemãs se recusaram a certificar o Nord Stream 2, um oleoduto totalmente concluído sob o Mar Báltico que deveria dobrar o volume de importações diretas da Rússia, mesmo antes do conflito na Ucrânia ter escalado em fevereiro.