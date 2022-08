Os protestos dos agricultores começaram depois que o governo holandês anunciou a introdução de medidas mais rigorosas para limitar as emissões de nitrogênio no meio ambiente. Os agricultores disseram que tal política levaria à ruína de muitas famílias rurais, já que o gado e os fertilizantes são as principais fontes de emissões de nitrogênio.

No início de julho, agricultores bloquearam armazéns de distribuição de supermercados e rodovias por vários dias seguidos em protesto. Conforme relatou o correspondente da RIA Novosti, como resultado das ações dos agricultores, as prateleiras dos supermercados do país estavam vazias. Em várias lojas na fronteira com a Alemanha, “glades” apareceram nas prateleiras com produtos de panificação e confeitaria, legumes e sorvetes. Supermercados na Holanda sofreram perdas de dezenas de milhões de euros devido ao bloqueio de armazéns.