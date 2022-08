Preço do petróleo Brent cai abaixo de US$ 92 por barril pela 1ª vez desde 18 de fevereiro





Às 15h05, no horário de Brasília, o preço dos contratos futuros de outubro sofria queda de 3,46%, para US$ 91,81 (R$ 471,29) por barril.

No mesmo momento, o valor dos contratos futuros de setembro para o petróleo do tipo WTI caía 4,03%, para US$ 85,83 (R$ 440,59).

Em março, os preços do petróleo atingiram níveis recordes. No dia 9 desse mês, o petróleo Brent chegou a custar US$ 130,81 (R$ 671,49). Após um período de oscilações, entre abril e julho, caindo abaixo dos US$ 100 (R$ 513,33) e voltando à marca dos US$ 120 (R$ 616), o combustível passou a decair e se estabilizar entre US$ 90 (R$ 462) e US$ 100 (R$ 513,33).

A escalada dos preços se deu em meio à aplicação de sanções do Ocidente contra Moscou devido à operação militar especial russa na Ucrânia, deflagrada em 24 de fevereiro. Entre as principais medidas dos Estados Unidos e de seus aliados estão restrições econômicas às reservas internacionais russas e a suas exportações de petróleo, gás, carvão, aço e ferro.

Moscou tem compensado as perdas com exportações para países fora do eixo ocidental.

Uma das alternativas, por exemplo, foi fortalecer as relações comerciais com a Índia. Conforme revelou a agência Reuters em meados de junho, o fornecimento de petróleo e carvão ao país asiático cresceu exponencialmente entre 27 de maio e 15 de junho de 2022, em comparação com o mesmo período de 2021.

As informações apontam para um crescimento de 31 vezes das exportações de petróleo russo para a Índia nesse período, chegando a um valor de US$ 2,2 bilhões (R$ 11,29 bilhões), enquanto a quantidade de carvão e produtos derivados importados da Rússia subiu seis vezes, para US$ 331,17 milhões (R$ 1,7 bilhão).

