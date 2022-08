HELSINQUE, 16 de agosto – RIA Novosti. A Embaixada da Rússia na Estônia condenou o desmantelamento do monumento do tanque T-34 e outros memoriais soviéticos em Narva, observando que as autoridades locais, por meio de suas ações, contribuem para a reabilitação do nazismo.

“Talvez os políticos estonianos não percebam que, por suas ações, eles realmente contribuem para a reabilitação do nazismo, mas isso não reduz sua culpa e responsabilidade históricas para com as gerações futuras”, disse a embaixada em um comunicado.

De acordo com a embaixada, com base em uma decisão do governo da Estônia datada de 16 de agosto, placas memoriais na Praça Petrovsky, um obelisco para os soldados do Exército Vermelho no parque do castelo de Narva e um monumento ao Herói da União Soviética Igor Grafov foram retirados do espaço público. Também removeu o monumento “Três baionetas” e o monumento ao desembarque soviético em Merikyula. As inscrições na vala comum dos que morreram durante a Segunda Guerra Mundial, localizada entre o rio Narova e o bastião de Vitória, foram substituídas por outras neutras.