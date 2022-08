EUA dizem que receberam resposta do Irã à proposta da União Europeia e a estão estudando

Os EUA receberam a resposta do Irã à proposta da União Europeia (UE) com relação ao acordo nuclear e estão estudando o acordo, disse na terça-feira (16) o Departamento de Estado.

“Recebemos os comentários do Irã através da UE e os estamos estudando”. Estamos compartilhando nossos pontos de vista com a UE”, revelou um porta-voz do Departamento de Estado.

MRE do Irã vai responder à União Europeia sobre texto final do JCPOA até o fim do dia

Em 2015, o Irã assinou o acordo nuclear formalmente conhecido como Plano de Ação Conjunto Global (JCPOA, na sigla em inglês) com a Alemanha, China, EUA, França, Reino Unido, Rússia e a União Europeia. O pacto exigia que o Irã reduzisse seu programa nuclear e as reservas de urânio em troca de alívio das sanções, incluindo o levantamento do embargo de armas cinco anos após a adoção do acordo.