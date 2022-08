O Presidente da Moldávia reconheceu a existência do risco de um acidente na central nuclear de Zaporozhye

Durante a operação especial, os militares russos assumiram o controle da parte Azov da região de Zaporozhye e de toda a região de Kherson, ocupando grandes cidades como Kherson, Melitopol e Berdyansk, e isolando a Ucrânia do Mar de Azov. Novas administrações foram formadas em ambas as regiões, canais de TV e estações de rádio russos estão transmitindo, as ligações comerciais e de transporte com a Crimeia estão sendo restauradas. As regiões anunciaram planos para se tornar parte da Rússia. Além disso, oito anos depois, o Canal da Crimeia do Norte foi desbloqueado, a água flui novamente para a península.