Hospitais do Reino Unido agora ‘partindo pessoas’ – mídia – CMIO

Apesar da mudança para definições ‘inclusivas’, não há um único registro de um paciente que as use

Um terço das maternidades estatais da Inglaterra adotaram termos como ‘parto’ ou ‘pessoas grávidas’, além ou no lugar de ‘mãe’ ou ‘mulher grávida’, de acordo com o Daily Mail. Essa linguagem sem gênero é promovida por organizações LGBTQ poderosas e influentes.

O jornal britânico submeteu pedidos da Lei de Liberdade de Informação aos 124 hospitais do NHS na Inglaterra com maternidades e descobriu que 42 deles adotaram essa linguagem. Apenas 29 ainda usam exclusivamente as palavras ‘mulheres’ ou ‘mãe’ para falar sobre gravidez, enquanto 15 estão pensando em dar uma reforma em sua literatura.

Os hospitais universitários Epsom e St Helier disseram ao Mail que combinam termos de gênero e despertar na frase “mulheres e parturientes”, em um lance para “ser o mais inclusivo e representativo possível”. No entanto, eles não puderam dizer se um único de seus pacientes já se identificou como algo além de uma mulher.













O Liverpool Women’s Hospital contou uma história semelhante, dizendo que, embora tenha feito a transição para o uso do “linguagem mais inclusiva das grávidas”, nunca gravou um único paciente transgênero usando seus serviços de maternidade.

Outros hospitais estão evitando a palavra ‘mulher’ de maneiras criativas, com os hospitais de Southampton falando de gravidez na segunda pessoa – usando termos como ‘você’ e ‘sua gravidez’ para evitar ‘mulher’ ou ‘mulheres’.

As diretrizes oficiais do NHS não são claras. Embora o site do serviço de saúde use termos femininos na maior parte de sua literatura sobre maternidade, hospitais individuais emitiram regras complexas sobre quando e onde evitá-los. O NHS também publicou informações descrevendo a amamentação como ‘amamentação no peito’ e removeu a palavra ‘mulheres’ de seus conselhos on-line sobre menopausa e câncer de ovário e colo do útero.

No início deste ano, os hospitais do NHS estavam perguntando a pacientes do sexo masculino se estavam grávidas antes de certos procedimentos, pois a política ditava que essa pergunta fosse feita a todos os pacientes, “independentemente de como você pode identificar seu gênero.”













A eliminação da linguagem de gênero tem sido ferozmente combatida por algumas feministas, que argumentam que a linguagem inclusiva de transgêneros corrói o que significa ser mulher. No entanto, é apoiado por algumas das organizações LGBTQ mais influentes do Reino Unido. A Stonewall, que classifica os locais de trabalho da Grã-Bretanha por sua simpatia LGBTQ, aconselha os empregadores a usar uma linguagem neutra em termos de gênero e especificamente insta profissionais de saúde para oferecer procedimentos exclusivamente femininos para homens.

A Mermaids, uma organização focada em jovens transgêneros, pressionou o governo britânico para adicionar uma linguagem neutra em termos de gênero a um projeto de lei sobre o subsídio de maternidade para ‘mães ou gestantes’.

O uso desses termos, usados ​​ao longo de toda a história registrada para descrever pessoas que podem dar à luz, constituem “uma exclusão deliberada de homens trans e pessoas não-binárias que podem engravidar”, disse a organização.