Homem é preso após carro atropelar multidão — CMIO

A Polícia Estadual da Pensilvânia acusou um homem de 24 anos de duas acusações de homicídio depois que ele supostamente dirigiu seu veículo através de uma multidão em um evento de arrecadação de fundos comunitário no sábado na cidade de Berwick, matando uma pessoa. Mais tarde, ele aparentemente espancou e matou uma mulher em uma cidade vizinha.

Após o ataque ao veículo, que deixou 17 pessoas feridas e uma morta, Adrian Oswaldo Sura Reyes supostamente agrediu e matou uma mulher de 50 anos na vizinha Nescopeck antes de ser preso. Ele está detido sem fiança no Centro Correcional do Condado de Columbia.

A polícia foi chamada ao local do segundo assassinato com relatos de um homem espancando uma mulher. No entanto, quando eles chegaram, ela já estava morta.

As autoridades ainda não determinaram se Reyes alvejou deliberadamente a arrecadação de fundos – que estava sendo realizada no Bar do Departamento de Intoxicologia para arrecadar dinheiro para a família das vítimas de um incêndio em Nescopeck – ou se havia alguma conexão com a segunda vítima. O incêndio na casa de Nescopeck matou 10 pessoas, incluindo três crianças, no início deste mês.

Três das vítimas da arrecadação de fundos estavam em estado crítico na manhã de domingo, enquanto quatro estavam em estado grave. Questionado por um repórter se ele tinha algum comentário sobre a situação, Reyes teria respondido “Desculpe, desculpe.”