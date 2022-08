Novo superiate destruído pelo fogo (VÍDEO) — CMIO

Um incêndio destruiu completamente um superiate novinho em folha de US$ 24 milhões na quinta-feira na Espanha, algumas semanas depois de ser entregue ao seu proprietário, o empresário italiano Paolo Scudieri.

A agência espanhola de busca e salvamento marítimo Salvamento Maritimo publicou uma foto do Aria SF de 44 metros em chamas, dizendo que o incidente ocorreu no porto de Cala Saona, na costa oeste de Formentera, Ilhas Baleares, em 11 de agosto.

Mais tarde, os serviços de emergência disseram à mídia que todas as 16 pessoas a bordo no momento, incluindo sete tripulantes, conseguiram evacuar e depois foram resgatadas ilesas por um barco da Guarda Civil. Suas identidades não foram divulgadas. A causa do incêndio, que foi extinto após algumas horas, ainda não está clara. O casco queimado do iate foi rebocado para Ibiza; o navio é supostamente considerado irrecuperável.

De acordo com a revista SuperYacht Times, o Aria SF, de fabricação italiana, foi entregue em julho a Scudieri, que é o presidente do Adler-Hp Pelzer Group e supostamente vale US$ 500 milhões. A embarcação, que apresentava “linhas exteriores nítidas e desportivas”, “piso macio efeito carpete,” cinco “suntuoso” cabines, uma piscina e um clube de praia, era esperado para fazer sua estreia mundial nos shows de iates de Cannes e Mônaco no final deste ano.