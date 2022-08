Mudança climática causando pico de câncer de pele – médicos do Reino Unido – CMIO

Temperaturas mais altas no verão aumentarão a taxa de melanomas e outros cânceres mortais, alertam especialistas

As temperaturas mais quentes do verão podem levar a um aumento nos melanomas e outros cânceres mortais, já que os habitantes dos países do norte passam mais tempo ao sol, alertaram alguns médicos e acadêmicos, expressando suas preocupações no The Guardian no domingo. Eles argumentam que a mudança climática se traduzirá em um aumento nas mortes por câncer de pele.

O professor de ciências climáticas Dann Mitchell, da Universidade de Bristol, argumentou que as mudanças climáticas levariam naturalmente a mais exposição ao sol para as pessoas que vivem no Reino Unido e em outras regiões do norte, já que as pessoas tendem a sair mais quando as temperaturas estão quentes. “Isso leva a mais exposição à luz solar ao longo do ano e, crucialmente, mais exposição à parte UV dessa luz solar, que é um fator de risco conhecido para câncer de pele.,” ele disse.

Embora admitindo que qualquer relação entre calor e câncer seja necessariamente indireta – “não podemos dizer que uma onda de calor específica causou um câncer específico” – o acadêmico, no entanto, argumentou que se poderia “vincular o aumento do risco de câncer à integração de muitos dias mais quentes, com esses dias mais quentes tornados mais prováveis ​​devido às mudanças climáticas induzidas pelo homem.” Mais pesquisas eram necessárias, observou ele.













A professora de oncologia médica Sarah Danson, da Universidade de Sheffield, concordou, expressando preocupação de que “uma tendência sustentada em verões mais quentes levará a mais casos de melanoma e mais mortes por melanoma”, enquanto Julia Newton-Bishop, médica da Universidade de Leeds, raciocinou que “este clima é tão extremo que acho que as queimaduras de sol vão aumentar e mais tarde também a incidência de melanoma.”

No entanto, Karis Betts, gerente sênior de informações de saúde da Cancer Research UK, alertou contra traçar uma linha direta entre as mudanças climáticas e os casos de câncer, ressaltando que “é importante lembrar que são os raios ultravioleta do sol, e não o calor, que causam queimaduras solares e câncer de pele.”

As taxas de sobrevivência para o câncer de pele pernicioso aumentam notavelmente com a remoção, e as melhorias no diagnóstico e tratamento levaram a um declínio na mortalidade associada ao melanoma. Assim, embora a incidência de melanoma tenha aumentado – até 141% desde o início dos anos 1970, de acordo com a Cancer Research UK – a sobrevivência dobrou no país no mesmo período, e as taxas de mortalidade projetadas devem continuar caindo.

CONSULTE MAIS INFORMAÇÃO:

Lockdowns ou o planeta entende? Guardian ‘acidentalmente’ sugere paralisações semelhantes ao Covid a cada 2 anos para cumprir as metas climáticas de Paris

Os defensores da mudança climática têm lutado para comunicar a realidade do fenômeno às populações que lutam com questões mais imediatas, como pobreza, inflação e guerra. Mas mesmo que o interesse popular nas mudanças climáticas vacile, os governos estão adotando a ação climática como nunca antes. Os EUA adotaram recentemente uma legislação para investir US$ 370 bilhões em energia limpa, enquanto a Holanda planeja cortar 50% das emissões de nitrogênio até 2030, uma medida tão revolucionária que desencadeou uma revolta de agricultores que não foram consultados sobre a obsolescência planejada de sua forma de vida. Uma área da França até proibiu eventos ao ar livre em certos dias de junho, culpando uma onda de calor de 40 graus Celsius em um movimento que alguns alertaram ser um prenúncio de ‘bloqueios climáticos’ que estão por vir.