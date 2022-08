Três mortos em ataques aéreos israelenses, diz Síria – CMIO

Aviões israelenses dispararam mísseis nos subúrbios de Damasco e na região de Tartus, informou a mídia síria citando militares

Três soldados foram mortos e outros três ficaram feridos em um ataque aéreo israelense nos subúrbios de Damasco no domingo, confirmou uma fonte militar síria à agência de notícias SANA. Diz-se que os mísseis foram disparados na área de Damasco e Tartus do território libanês.

As defesas aéreas do país haviam engajado “alvos hostis” sobre Tartus, informa a SANA.

Na sexta-feira, tanques israelenses feriram dois civis perto da cidade de al-Hamidiyah, nas Colinas de Golã.

No mês passado, Israel matou oito pessoas em ataques aéreos na área de Damasco, incluindo cinco civis, e feriu outras sete. De acordo com a SANA, os mísseis vieram das Colinas de Golã.













Israel destruiu grande parte do Aeroporto Internacional de Damasco em junho, forçando o país a redirecionar os voos por Aleppo quando várias pistas, hangares e uma torre de controle foram derrubados.

Embora Israel bombardeie regularmente a Síria, evita reconhecer publicamente suas ações. Ao mesmo tempo, a mídia estatal síria afirmou que os EUA intensificaram seu contrabando de petróleo sírio, transferindo 89 navios-tanque de combustível para o Iraque no sábado, poucas horas depois de um carregamento anterior de 60 navios-tanque cruzar a fronteira.

O Ministério do Petróleo da Síria acusou os EUA no início deste mês de roubar 83% da produção diária de petróleo da Síria, impondo perdas de US$ 105 bilhões desde o início da guerra. Comboios militares foram filmados presumivelmente contrabandeando petróleo sírio para o Iraque através de passagens ilegais de fronteira.