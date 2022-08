Artista por trás do icônico mural de Berlim morre aos 62 anos — CMIO

O homem que pintou o mundialmente famoso mural do Muro de Berlim, comumente conhecido como “O Beijo”, que se tornou um símbolo do fim da Guerra Fria, faleceu aos 62 anos na noite de domingo.

Dmitri Vrubel nasceu em Moscou e mora em Berlim desde 2010. Seu trabalho mais icônico é um grafite em um remanescente do muro intitulado ‘Meu Deus, me ajude a sobreviver a este amor mortal’, que retrata um beijo entre o líder soviético Leonid Brezhnev e Erich Honecker, que liderou a antiga Alemanha Oriental. O mural foi inspirado em uma foto de um encontro entre os dois.

O grafite foi pintado em 1990, poucos meses após a queda do Muro, e a reunificação da Alemanha ocorreu no final do ano.

“Durante muitos anos, vivi minha vida privada, enquanto a pintura vivia sua própria vida.” Vrubel disse ao The Calvert Journal em 2014. “No início dos anos 2000, as pessoas começaram a trazer lembranças de Berlim – ímãs, canecas e afins – com o ‘Kiss’ neles, que agora estavam sendo vendidos não apenas na East Side Gallery, mas em toda a cidade.”

A obra de arte foi destruída em 2009, quando as autoridades de Berlim estavam realizando uma reforma. Isso chateou Vrubel, que então pintou uma nova versão de ‘The Kiss’.

Sua morte foi anunciada por vários jornalistas russos na manhã de segunda-feira.

A esposa do artista, Viktoria Timofeyeva, escreveu nas redes sociais no mês passado que Vrubel havia sido hospitalizado com complicações do Covid-19 e sua saúde se deteriorou significativamente.