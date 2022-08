Polícia investiga ameaça de morte contra JK Rowling — CMIO

A polícia da Escócia está investigando ameaças de morte feitas contra a criadora de Harry Potter, JK Rowling, por seu apoio ao romancista Salman Rushdie, que foi esfaqueado na sexta-feira, disseram autoridades.

Reagindo ao ataque, Rowling twittou “Notícia horripilante. Sentindo-se muito doente agora. Deixe ele ficar bem.”

Um usuário escreveu em resposta “não se preocupe você é o próximo.” Rowling compartilhou a mensagem e a conta foi suspensa e a postagem deletada.

A autora de Harry Potter tranquilizou seus seguidores, agradecendo o apoio, dizendo que “a polícia está envolvida (já esteve envolvida em outras ameaças).”













“Recebemos um relatório de uma ameaça online sendo feita e os oficiais estão realizando investigações“, disse um porta-voz da polícia.

Salman Rushdie, o escritor britânico-americano nascido na Índia, foi esfaqueado na sexta-feira no estado de Nova York enquanto se preparava para dar uma palestra. Um possível motivo para o ataque é seu romance de 1988 ‘Os Versos Satânicos’, que foi condenado por alguns muçulmanos por suas referências supostamente blasfemas ao Islã e seu livro sagrado, o Alcorão. Em 1989, o líder supremo do Irã, o aiatolá Ruhollah Khomeini, emitiu uma fatwa pedindo a morte de Rushdie e, embora o Irã tenha oficialmente retraído esse decreto, uma fundação religiosa iraniana colocou uma recompensa de US$ 3,3 milhões pela cabeça do escritor em 2012.

O suspeito do esfaqueamento é Hadi Matar, um morador de 24 anos de Nova Jersey. De acordo com as conclusões preliminares, Matar foi “simpatizante do extremismo xiita e do Irã.”

De acordo com a família de Rushdie, o autor está se recuperando de seus ferimentos no hospital e foi retirado de um ventilador. Rushdie está sendo tratado por ferimentos, incluindo três facadas no pescoço, quatro facadas no estômago e feridas no olho e no peito direitos. Como resultado, o romancista pode perder o olho direito.

JK Rowling não foi a única figura pública proeminente a condenar o ataque e oferecer apoio a Salman Rushdie. O presidente francês Emmanuel Macron e o primeiro-ministro britânico Boris Johnson criticaram o esfaqueamento, enquanto Stephen King, outro autor famoso, expressou esperança de que Rushdie esteja bem. Entre outros, que enviaram mensagens de apoio, estavam Neil Gaiman, escritor inglês, bem como Ian McEwan e Arundhati Roy, ambos autores vencedores do Booker Prize.

No passado, Rowling foi criticada por sua postura em relação às pessoas transgênero. Ela, em particular, se manifestou contra o uso da frase “pessoas que menstruam” no lugar da palavra “mulheres.” Isso não agradou aos ativistas dos direitos dos transgêneros, que postaram uma foto de sua casa em Edimburgo no Twitter no início deste ano. Na época, a polícia se recusou a tomar medidas contra o suposto “doxxing”, dizendo que nenhuma criminalidade foi apurada.